Actualidade

A expectativa dos imigrantes quando sonham alcançar um Paraíso na Europa, e a tragédia que muitas vezes encontram pelo caminho, atravessando o Mediterrâneo, estão no centro da exposição do artista Kiluanji Kia Henda, que é inaugurada terça-feira, em Lisboa.

"Something Happened on the Way to Heaven" ("Alguma coisa aconteceu a caminho do Céu", em tradução livre) é o título desta exposição com curadoria de Luigi Fass, que é inaugurada às 17:00 e ficará patente até 10 de janeiro de 2021, no espaço das Galerias Municipais da Avenida da Índia.

Foi dessa expectativa de concretização de um sonho, e da tragédia, encerradas na imigração, que o artista angolano falou à Lusa durante uma visita realizada hoje, véspera da abertura da mostra, composta por fotografia, escultura e instalação, com peças criadas em 2019, quando Henda fez uma residência na Fundação Luma, em Arles, França, e no Museo d'Arte Provincia di Nuoro (MAN), na Sardenha.