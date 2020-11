Covid-19

O Governo quer manter incólumes os direitos políticos num eventual estado de emergência, que pretende ver declarado com um âmbito "mais focado e circunscrito" do que os anteriores, disse hoje à agência Lusa fonte do executivo.

Caso venha a ser decretado o estado de emergência, para permitir medidas de combate à pandemia de covid-19, irá coincidir com um período de pré-campanha para as eleições presidenciais, podendo eventualmente até vir a abranger a própria campanha, e provavelmente com o Congresso do PCP, que está marcado para 27, 28 e 29 de novembro, em Loures.

Em resposta a perguntas da agência Lusa, fonte do Governo salientou que "num estado de emergência só ficam suspensos os direitos relativamente aos quais for expressamente determinada a sua suspensão" e que "todos os demais, não mencionados, ficam incólumes".