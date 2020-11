Covid-19

A Confederação do Turismo de Portugal rejeitou hoje a possibilidade de um novo confinamento total e pediu ao Governo que reforce a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e preste especial atenção aos grupos mais vulneráveis da população.

Esta foi a posição assumida pela confederação na sequência das novas medidas de combate à pandemia da covid-19, anunciadas pelo Governo após o último Conselho de Ministros, realizado no sábado.

Num comentário escrito enviado à agência Lusa, a Confederação do Turismo de Portugal (CTP) considerou que um confinamento total, à semelhança do que aconteceu em março e abril, "terá efeitos dramáticos para a economia nacional e, em particular, para a atividade turística que vive uma das maiores crises de que há memória em Portugal".