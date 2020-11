Covid-19

Angola registou, nas últimas 24 horas, três mortes devido à covid-19 e 193 novas infeções, totalizando agora 289 óbitos e 11.228 casos, anunciou hoje o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

As novas infeções foram registadas no Cuanza Norte (61), Luanda (52), Malanje (42), Huíla (25), Uíge (5), Namibe (4), Moxico (3) e Cabinda (1) e são relativas a 127 do sexo masculino e 66 do sexo feminino, com idades entre 2 a 71 anos.

Nos dois últimos dias, o centro de diagnóstico laboratorial de Viana tem dado prioridade ao processamento de amostras fora de Luanda, o que justifica os números elevados registados nestas províncias, esclareceu Franco Mufinda.