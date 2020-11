Actualidade

Quatro candidatos derrotados nas eleições presidenciais da Guiné-Conacri, incluindo o segundo mais votado, Cellou Dalein Diallo, contestaram os resultados eleitorais junto do Tribunal Constitucional do país, noticia hoje a agência France-Presse (AFP).

Cellou Dalein Diallo, que obteve 33,5% dos votos nas eleições de 18 de outubro, segundo os resultados provisórios anunciados pela Comissão Eleitoral Nacional Independente (Ceni), contra 59,5% do Presidente em funções, Alpha Condé, diz ter "provas irrefutáveis" que o escrutínio foi manchado por "irregularidades", aponta a AFP, que cita o seu advogado, Amadou Diallo.

Para o opositor, as provas, que não foram expostas à imprensa, deverão permitir ao Tribunal Constitucional "a anulação da votação na região de Kankan", um bastião de Condé no leste do país e a "proclamação da vitória na primeira volta" por Cellou Dalein Diallo.