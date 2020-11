Actualidade

A oposição da Costa do Marfim anunciou hoje um "Conselho Nacional de Transição", liderado pelo antigo presidente Henri Konan Bédié, para a formação de um "governo de transição", após um fim de semana marcado pela violência nas eleições presidenciais.

A oposição "anuncia hoje a criação do Conselho Nacional de Transição (...) presidido por Henri Konan Bédié", sendo a "missão do conselho a de pôr em prática nas próximas horas um governo de transição", disse o antigo primeiro-ministro Pascal Affi N'Guessan, em nome de toda a oposição, ao Presidente do país, Alassane Ouattara, que deverá conquistar um controverso terceiro mandato.

Sem os principais adversários, que boicotaram as eleições por considerarem que Ouattara procurava um terceiro termo "inconstitucional", o chefe de Estado deve obter uma elevada percentagem dos votos nas eleições do passado sábado, cujos resultados oficiais ainda não são conhecidos.