Actualidade

A União Europeia lamentou hoje os relatos de irregularidades nas eleições gerais na Tanzânia, com impacto na credibilidade do processo eleitoral, e apelou a um diálogo aberto e construtivo entre Governo, partidos e sociedade civil.

Num comunicado emitido hoje, cinco dias após as eleições gerais na Tanzânia, a União Europeia regista "com pesar a perturbação dos meios de comunicação social antes, no dia das eleições e depois, as alegações dos candidatos da oposição de que não beneficiaram de condições de igualdade durante o processo eleitoral, bem como as possibilidades limitadas de observação eleitoral".

"Os relatos de irregularidades em alguns distritos estão também a suscitar preocupação. Estas graves alegações têm um impacto na transparência e na credibilidade global do processo. Devem ser processadas através de meios legais de recurso", defende a nota do Conselho Europeu, na qual assegura que "o dia das eleições foi bem organizado e pacífico em muitas partes do país".