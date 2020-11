Açores/Eleições

O líder regional da Iniciativa Liberal diz que "o PS é quem deve ser convidado a formar governo" e que, sem "reformar todo o paradigma de governação nos Açores, não há nenhum partido" com quem façam acordo.

"Se for para trocar apenas 'jobs for the boys' por 'jobs for the boys', ou seja, se for para trocar apenas algumas carinhas no Governo ou na administração pública regional, sem um sentido de reformá-la, de reformar todo o paradigma de governação nos Açores, não há nenhum partido que possa ficar à espera de acordos com a Iniciativa Liberal", afirmou hoje Nuno Barata à agência Lusa.

O líder regional da Iniciativa Liberal, que foi eleito para o parlamento açoriano, falava à Lusa depois de ter sido conhecido um princípio de acordo para a formação de um governo na região resultante das eleições do dia 25 de outubro entre o PSD, o CDS e o PPM.