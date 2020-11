Covid-19

O Governo decidiu hoje equiparar a atividade dos desportistas federados aos profissionais, permitindo a prossecução das competições, de acordo com a resolução do Conselho de Ministros que declara a situação de calamidade, devido à covid-19.

"Para os efeitos do presente artigo, a atividade dos praticantes desportivos federados e seus treinadores, bem como acompanhantes desportivos do desporto adaptado, e´ equiparada a atividade profissional", lê-se na resolução, assegurando as competições mesmo de clubes dos 121 concelhos com elevada incidência de casos de testes positivos para o novo coronavírus.

Esta decisão surge depois de as competições não profissionais terem sido suspensas no passado fim de semana, devido à proibição de deslocação entre concelhos, permitindo apenas a realização dos jogos das duas competições profissionais de futebol, a I e II Liga.