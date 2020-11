Covid-19

O bastonário da Ordem dos Psicólogos alertou hoje para a importância de uma comunicação clara sobre a pandemia de covid-19 e mais direcionadas para as pessoas a quem as mensagens afetam, apontando o cansaço acumulado da população.

"Ajudará que as pessoas não se sintam tão depressa exaustas se a comunicação for ajustada, se a comunicação tiver a ver com o alvo", explicou Francisco Rodrigues.

Em declarações à agência Lusa, o bastonário comentava um estudo da Organização Mundial da Saúde que revela que 60% já sente cansaço em relação à pandemia, que em Portugal já dura há cerca de oito meses.