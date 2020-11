Actualidade

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) deu luz verde à entrada do empresário Marco Galinha, do grupo Bel, na Global Media, que fica com cerca de 40% da dona do DN, JN e TSF, entre outros.

"O Conselho Regulador da ERC não se opõe à operação de concentração notificada, por não se concluir que tal operação coloque em causa os valores do pluralismo e da diversidade de opiniões, cuja tutela incumbe à ERC acautelar", lê-se na deliberação datada de 28 de outubro, disponível no 'site' da entidade reguladora.

A Autoridade da Concorrência (AdC) tinha solicitado à ERC, em 13 de outubro, a emissão de um parecer relativo ao projeto de concentração de empresas, por via da qual a Páginas Civilizadas [empresa veículo detida e controlada pelo grupo Bel] pretende adquirir o controlo da Global Media.