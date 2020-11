Actualidade

As Filipinas poderão voltar a ser atingidas por uma tempestade tropical na quinta-feira, depois de o Goni, considerado o tufão mais forte do ano, ter feito 20 mortos no país e deixado um rasto de destruição.

A tempestade tropical Atsani, que se encontra a nordeste do arquipélago, aproxima-se da ilha mais populosa, Luzon, com ventos de 80 quilómetros por hora (km/h), com os meteorologistas a preverem que venha a converter-se em tufão.

"Não é tão poderoso como o Goni, mas provocará danos em estradas e pontes à sua passagem", avisou o Presidente filipino, Rodrigo Duterte, durante uma transmissão televisiva.