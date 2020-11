Covid-19

A Índia registou 490 mortos e 38.310 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, anunciaram hoje as autoridades, cujo foco de preocupação atual é Nova Deli.

Com o novo balanço, o total de óbitos no país aumentou para 123.097, registando-se mais de 8,2 milhões infetados, com a Índia a assumir-se como a segunda nação mais atingida, atrás dos Estados Unidos.

A capital indiana está a enfrentar a pior onda de contágios desde o início da pandemia, mesmo com a queda geral dos casos no país.