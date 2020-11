EUA/Eleições

Washington, 03 nov 2020 - A questão racial marcou a campanha presidencial norte-americana mas as referências históricas sobre a luta pelos direitos civis estiveram longe dos discursos políticos de ambos os candidatos.

"Eu vim aqui hoje porque esta estátua é o ponto zero da vida política para todos os cidadãos deste país", disse à agência Lusa A. Récio, emigrante "com autorização de trabalho e residência" nos Estados Unidos, enquanto desce a escadaria frente ao memorial a Abraham Lincoln (1809-1865) no centro da cidade de Washington.