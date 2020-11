Covid-19

As autoridades alemãs registaram 15.352 infeções do novo coronavírus nas últimas 24 horas, após o último máximo de 19.059 no sábado, e 131 mortes, segundo o mais recente balanço do Instituto Robert Koch (RKI).

Na terça-feira, o número de novas infeções era de 11.409 em 24 horas.

Os casos positivos contabilizados desde o anúncio do primeiro contágio no país, no final de janeiro, somam 560.379 e 10.661 mortes.