LE

O Benfica, na receção ao Rangers, e o Sporting de Braga, de visita a Leicester, jogam na quinta-feira a primeira de duas batalhas consecutivas pela liderança dos respetivos grupos da Liga Europa de futebol.

Com seis pontos conquistados nas duas primeiras rondas, tantos quantos os dos próximos adversários, os dois representantes portugueses na prova têm muito bem encaminhado o apuramento, pelo que é mais o primeiro lugar que está em causa.

No Grupo D, os 'encarnados' recebem os líderes do campeonato escocês, um conjunto comando pela lenda 'red' Steven Gerrard que soma 15 vitórias e dois empates nos 17 jogos realizados em 2020/21, enquanto no G, os 'arsenalistas' viajam ao reduto do Leicester, nada menos do que o vice-líder da 'Premier League'.