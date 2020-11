Covid-19

A epidemia de covid-19 registou uma "relativa estabilização" no mês de outubro em Moçambique, segundo a mais recente análise epidemiológica publicada pelo Instituto Nacional de Saúde (INS) que inclui dados recolhidos até segunda-feira.

"Em Moçambique, o mês de outubro foi caracterizado por uma relativa estabilização da epidemia de covid-19 em relação ao mês de setembro, no entanto, mais acelerada que em agosto", lê-se no documento.

As três semanas com mais casos foram registadas em setembro - o recorde são 1.497 casos numa só semana -, seguindo-se as quatro semanas de outubro com valores que oscilam entre 795 e 1.188 casos notificados em cada uma.