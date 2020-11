Actualidade

A ópera cómica "Il Mondo della Luna" (1765), de Pedro António Avondano, recuperada pelo cravista e regente Marcos Magalhães, foi gravada pela primeira vez e disponibilizada em álbum, depois da estreia moderna em concerto.

O disco, com edição internacional, chega agora ao mercado.

A ópera, com libreto de Carlo Goldoni (1707-1793), foi dirigida por Marcos Magalhães, fundador, em conjunto com Marta Araújo, da orquestra de época Os Músicos do Tejo, e interpretada por um elenco de cantores líricos portugueses, composto por Fernando Guimarães, Luís Rodrigues, João Fernandes, Carla Simões, João Pedro Cabral, Carla Caramujo e Susana Gaspar.