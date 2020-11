Covid-19

Liverpool, com 500 mil habitantes, vai ser alvo de um programa maciço de testes para o novo coronavírus que abrangerá os residentes e trabalhadores da cidade de 500 mil habitantes, anunciou hoje o Governo do Reino Unido.

A partir de sexta-feira, os cerca de 500 mil habitantes de Liverpool, no norte da Inglaterra, assim como os que trabalham na cidade, passarão a fazer testes regulares e rápidos para a covid-19, independentemente de apresentarem sintomas.

Cerca de 2.000 soldados serão destacados para organizar este programa, que começará no dia seguinte ao início do novo confinamento de quatro semanas no país, anunciado no sábado pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.