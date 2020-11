Actualidade

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro estava hoje a subir mais de 3,3% em Londres, enquanto se aguarda a evolução das eleições presidenciais nos Estados Unidos.

O petróleo do Mar do Norte para entrega em janeiro foi negociado a 40,25 dólares às 9:38 TMG (mesma hora em Lisboa) no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mais 3,31% do que no fecho de segunda-feira, quando terminou a 38,96 dólares.

Além das eleições na primeira potência mundial, o preço é impulsionado pela expectativa de que a Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados adiem os seus planos de aumentar a produção, depois dos cortes dos últimos meses, tendo em conta a queda da procura que a segunda vaga de covid-19 poderia causar.