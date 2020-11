Actualidade

Lisboa, 03 nov 2020 - O primeiro-ministro apontou hoje a Ciência como "uma verdadeira arma" contra a ignorância e o populismo e afirmou que nunca como hoje norteou as decisões políticas no contexto da pandemia da covid-19.

"A Ciência é uma verdadeira arma contra as notícias falsas e a melhor garantia de vitória sobre o populismo e as atitudes negacionistas da verdade", afirmou António Costa numa mensagem em vídeo dirigida à abertura do encontro Ciência '20.

O conhecimento científico aproveita também aos decisores políticos, referiu, para quem "em nenhum momento da História foi tão necessário o conhecimento científico", porque têm que tomar decisões "quase em tempo real", a par do que a Ciência descobre sobre a pandemia da covid-19.