O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, pediu hoje um "new deal (novo acordo)" com os Estados Unidos após as eleições presidenciais, na sequência de uma deterioração nas relações germano-americanas durante o mandato de Donald Trump.

"Nós desejamos uma parceria transatlântica que funcione, queremos um 'new deal' nesta parceria e estamos prontos para investir na nossa relação", disse Maas durante uma conferência de imprensa com o seu homólogo kosovar, no dia das eleições presidenciais nos Estados Unidos.

Heiko Maas insistiu na necessidade de investir "no futuro, como parceiro transatlântico, para responder em conjunto às questões globais" que se colocam no mundo.