Pelo menos oito pessoas morreram e outra ficou ferida num tiroteio nos arredores da Cidade do Cabo, na África do Sul, quando dois homens dispararam sobre um carro.

De acordo com a agência de notícias espanhola, a Efe, o tiroteio decorreu no subúrbio de Guguletu, a 15 quilómetros do centro desta cidade costeira turística, durante a tarde de segunda-feira.

"Depois do incidente de ontem [segunda-feira] contabilizamos sete pessoas mortas e duas feridas que foram levadas para o hospital, e lamentavelmente uma das pessoas feridas acabou por morrer", disse à Efe o porta-voz da polícia local, Novela Potelwa.