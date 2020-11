Covid-19

O presidente da Associação Feiras e Mercados da Região Norte (AFMRN) disse hoje à Lusa que "a grande maioria" das câmaras vai permitir a realização de feiras, agora que o Governo recuou na sua decisão de proibição.

Embora desconheça o número exato de autarquias que vão autorizar a realização de feiras, Fernando Sá citou como exemplo as autarquias do Vale do Sousa, nomeadamente Lousada, Paços de Ferreira e Felgueiras (onde foram antecipadas medidas mais restritivas para conter a epidemia de covid-19, devido ao elevado número de casos), mas também Guimarães, Gondomar, Caminha e Espinho.

"Esperamos que esta decisão se mantenha, caso seja decretado o estado de emergência", sublinhou.