Novo Banco

O presidente executivo indigitado do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, disse hoje que o empréstimo da banca ao Fundo de Resolução, para financiar o Novo Banco, está a ser finalizado e não deverá ser anulado.

"O assunto está, diria, do que é o meu conhecimento, nos 'finalmentes'. Não me parece que haja nada que vá contrariar esse mesmo acontecimento, mas não somos nós que temos a responsabilidade por efetivar essa mesma solução", disse o responsável do BPI na conferência de imprensa de apresentação de resultados do banco, que decorreu num hotel em Lisboa.

O gestor afirmou que o BPI fará parte da solução "com todo o prazer e disponibilidade" no empréstimo da banca ao Fundo de Resolução bancário para posteriormente financiar o Novo Banco, ao abrigo do Acordo de Capitalização Contingente da instituição que sucedeu ao antigo Banco Espírito Santo (BES).