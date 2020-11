Actualidade

A Associação das Aldeias Históricas de Portugal está a desenvolver um projeto de recolha de receitas tradicionais com o objetivo de recuperar o "extraordinário legado gastronómico do território".

O projeto "Receitas que Contam Histórias - Gastronomia e Vinhos das Aldeias Históricas de Portugal" constitui "uma intensa investigação no domínio da arqueologia alimentar que teve início em junho deste ano", segundo a entidade promotora.

A Associação das Aldeias Históricas de Portugal refere em comunicado enviado hoje à agência Lusa que a iniciativa "começou com a recolha de testemunhos junto da população residente, com o objetivo de identificar as receitas que são a essência do território".