Actualidade

O BPI não tem planos para uma redução acentuada de trabalhadores este ano e no próximo, disse hoje aos jornalistas o presidente executivo indigitado do banco, João Pedro Oliveira e Costa.

"Não temos nenhum plano em cima da mesa. É algo que nós vamos fazendo naturalmente. Também a procura por serviços bancários, em termos físicos, diminuiu significativamente durante este período como todos sabem, e por isso qualquer ajuste que nós formos fazendo será com comunicação e conhecimento com os trabalhadores do BPI e com os seus representantes", disse João Pedro Oliveira e Costa na conferência de imprensa de apresentação de resultados do banco (lucros de 85,5 milhões de euros), num hotel em Lisboa.

O gestor entende que numa altura de crise como a atual "seria um forte desrespeito mas também seria uma atitude de gestão pouco certa não dar a atenção certa às pessoas", reconhecendo porém mudanças no setor bancário.