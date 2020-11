Covid-19

Mais 13 utentes e cinco funcionários da Misericórdia de Grândola (Setúbal) estão infetados com o vírus que provoca a covid-19, elevando para 45 o número de casos relacionados com este surto, foi hoje revelado.

Fonte da Autoridade de Saúde Pública local avançou à agência Lusa que foram identificados mais 13 utentes e cinco funcionários daquela Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) com resultados positivos, na sequência dos testes realizados nos últimos dias para despistar o novo coronavírus Sars-Cov-2.

"Os testes realizados no dia 30 de outubro [sexta-feira], no Bloco 03, revelaram mais quatro utentes e cinco trabalhadores positivos. Nos testes que fizemos esta segunda-feira, no Bloco 01, onde está o maior número de infetados, foram detetados mais nove residentes positivos", explicou o delegado de saúde de Grândola, Ismael Selemane.