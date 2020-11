Covid-19

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), que regista 10% dos internamentos covid-19 a nível nacional, solicitou à tutela "reforço" de médicos de medicina geral e familiar, disse hoje a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N).

"Logo que rececionado o email [do presidente do conselho de administração do CHTS], de imediato o mesmo foi reencaminhado para todos os diretores executivos dos Agrupamentos de Centros de Saúde da Região, apelando a uma resposta célere", referiu à Lusa fonte da ARS-N.

Em causa está uma mensagem de correio eletrónico com data de segunda-feira remetida pelo presidente do conselho de administração do CHTS, Carlos Alberto Silva, à direção da ARS-N, pedindo "ajuda" perante o internamento de 210 doentes covid-19, dos quais 10 em cuidados intensivos.