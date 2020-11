Actualidade

O presidente executivo indigitado do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, prevê um "impacto positivo" da fusão do seu acionista, o CaixaBank, com o Bankia, já que a instituição portuguesa ficará integrada "no maior banco ibérico".

"A única parte que me cabe comentar é que impacto poderá ter no BPI, e nós prevemos um impacto positivo porque passamos a estar integrados no maior banco ibérico, com uma dimensão muitíssimo significativa", disse o responsável do BPI aos jornalistas durante a conferência de imprensa de apresentação de resultados do banco, que decorreu hoje num hotel em Lisboa.

João Pedro Oliveira e Costa entende que "a dimensão é fundamental para a competição entre instituições financeiras daqui para a frente" não só entre fronteiras, mas também no espaço "transfronteiriço".