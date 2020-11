Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE) promove, na próxima segunda-feira, a concentração "Nem Parados Nem Calados", em frente à Assembleia da República, em Lisboa, onde nesse dia será ouvida a ministra da Cultura.

Segundo o CENA-STE, num comunicado hoje divulgado, o protesto irá decorrer entre as 15:30 e as 17:30, no dia em que no parlamento "estará em discussão o Orçamento do Estado para a Cultura".

"Só com um valor substancialmente maior do que o até agora apresentado, aproximando-se o mais possível de 1% do OE, será possível o que temos exigido nestes tempos: que se cumpram de facto as medidas de fundo e de emergência para o sector, para garantir que existimos daqui a um ano e se criem verdadeiras condições, em prol que no futuro nunca mais aconteça o que vivemos nestes tempos", refere o sindicato.