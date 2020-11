Covid-19

O médico congolês e Nobel da Paz Denis Mukwege afirmou hoje que o mundo não será o mesmo após a covid-19, mas apelou a esforços contra as outras doenças e os massacres, mais mortíferos do que o novo coronavírus.

Mukwege, um médico ginecologista que fundou um hospital no leste do Congo, conhecido pelo seu trabalho no tratamento de sobreviventes de violência sexual, o que lhe valeu o Nobel da Paz em 2018, falava no Fórum Brasil África 2020, que está a decorrer em modelo virtual com o tema "Superando os desafios da pandemia: E agora?".

"Somos mestres do nosso destino, mas a covid-19 tem-nos mostrado que ainda temos muito que aprender, em termos da nossa humanidade, em termos de epidemias e de uma pandemia desta escala", afirmou, em resposta a uma pergunta colocada por um estudante da Costa do Marfim, a viver no Brasil.