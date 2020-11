Covid-19

A ministra de Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, Naledi Pandor, disse hoje que apoia uma retoma verde da economia após a pandemia de covid-19, durante a abertura do Fórum Brasil/África 2020.

"A África do Sul, como outros países, vê a pandemia como uma oportunidade de se concentrar numa recuperação económica verde. O mundo não pode retornar à trajetória do 'velho normal' de crescimento económico", afirmou Pandor, num discurso transmitido 'online' na abertura do evento, organizado pelo Instituto Brasil África, que decorre até quarta-feira em formato virtual.

A ministra sul-africana lembrou que a pandemia apresentou um desafio para a saúde pública e a economia global.