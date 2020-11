Actualidade

O Presidente chinês, Xi Jinping, considerou hoje "inteiramente possível" a China duplicar a sua produção económica total e o seu rendimento 'per capita' até 2035 e entrar no grupo das economias de alto rendimento nos próximos cinco anos.

Num discurso divulgado pela agência noticiosa oficial Xinhua, na sequência da última reunião do Comité Central do Partido Comunista da China (PCC), Xi também alertou para "fatores instáveis e incertezas no panorama internacional" e "riscos e perigos ocultos que podem ter impacto no desenvolvimento económico da China".

"A pandemia da covid-19 teve um impacto de longo alcance e a economia mundial pode sofrer uma recessão", disse Xi, no seu discurso, no final da reunião, que encerrou com a proposta da China se focar na inovação e na autossuficiência tecnologia como "núcleos" estratégicos para os próximos cinco anos.