Migrações

Um total de 575 migrantes foram resgatados na costa oeste da Líbia, no mar Mediterrâneo, no espaço de uma semana, disse hoje a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

"A guarda costeira da Líbia resgatou 443 migrantes entre 27 de outubro e 02 de novembro" e, "na manhã de terça-feira [hoje], outros 132 migrantes foram intercetados no Mediterrâneo e levados de volta para a base naval de Trípoli", detalhou a OIM, em comunicado hoje divulgado.

A organização não especificou a localização exata do naufrágio ou a nacionalidade dos migrantes resgatados.