Actualidade

O Estado deve 38,17 milhões de euros à NAV Portugal por custos com voos isentos, ou seja, militares e de treino, por exemplo, adiantou à Lusa fonte oficial da empresa.

A mesma fonte sublinhou que esta dívida se deve ao facto de estar previsto por Bruxelas, desde 2006, "que cada prestador seja ressarcido pelo respetivo Estado-Membro pelos custos incorridos com os voos isentos, algo que nunca aconteceu".

A gestora já alertou, em julho, para as dificuldades em obter fontes de receita, numa altura em que os movimentos nos aeroportos são muito reduzidos, devido à pandemia de covid-19, o que implica que as companhias aéreas não estejam a pagar as taxas à empresa.