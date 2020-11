EUA/Eleições

Um segundo mandato de Donald Trump na Presidência dos Estados Unidos poderá intensificar o antagonismo contra a União Europeia (UE) sem benefícios garantidos para o Reino Unido, sugere o diretor de investigação do Conselho Europeu de Relações Internacionais, Jeremy Shapiro.

Para Trump, "a relação [dos EUA] com a UE só tem interesse pelos benefícios económicos a curto prazo. É por isso que devemos esperar uma nova guerra comercial entre uma segunda administração Trump e potencialmente um esforço para dividir a Europa", afirmou hoje, num seminário organizado pelo instituto britânico UK in a Changing Europe.

Já a "relação especial" com o Reino Unido, acredita que "significaria muito pouco tendo em conta as vantagens económicas a curto prazo que Estados Unidos poderão obter perante a posição complicada" dos britânicos no pós-Brexit.