A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) anunciou, hoje, um investimento de 3.5 milhões de euros na construção de um novo viaduto no terminal petroleiro do Porto de Leixões, no distrito do Porto.

A obra, que foi hoje consignada e terá uma comparticipação de 15% do seu valor total por parte da Galp, consiste na construção de um novo viaduto, com cerca de 400 metros, que vai estabelecer a ligação a outros dois pontos já existentes no terminal.

Segundo informou a APDL em comunicado, a nova infraestrutura vem substituir um viaduto já existente, com mais de 50 anos, que será desmantelado assim esta empreitada for concluída.