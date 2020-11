Açores/Eleições

O Bloco de Esquerda/Açores, liderado por António Lima, disse hoje que "está disponível, se necessário", para viabilizar um programa de um executivo do PS, sem qualquer acordo de governo ou de incidência parlamentar.

Em comunicado hoje divulgado, na sequência da análise realizada no domingo sobre a situação política nos Açores resultante das eleições legislativas regionais de 25 de outubro, a Comissão Coordenadora o BE/Açores afirma que a "complexa situação política exige clareza e responsabilidade".

"Como o BE/Açores afirmou na noite eleitoral, é o PS que deve formar governo. No que depender do BE não existirá um governo regional de direita nos Açores. O Bloco votará contra qualquer programa de governo da direita e rejeitará qualquer moção de rejeição da direita a um programa de governo do PS", refere aquela força política.