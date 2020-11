Moçambique/Ataques

Pelo menos 40 pessoas morreram na sequência do naufrágio de uma embarcação à vela entre as ilhas do Ibo e Matemo, no norte de Moçambique, disse hoje à Lusa o autarca da capital provincial de Cabo Delgado.

A embarcação, que saía de Palma com destino à Pemba, levava 72 pessoas e naufragou por volta das 11:00 (menos duas horas em Lisboa) no domingo devido ao mau tempo e ao excesso de carga, disse o presidente do Conselho Autárquico de Pemba, Florete Simba Motarua.

"No local, perderam a vida 40 pessoas e 32 pessoas salvaram-se. Normalmente aqueles barcos levam 30 passageiros", declarou Florete Simba Motarua.