Covid-19

Os consulados de Portugal no Reino Unido vão continuar a funcionar "sem alterações" durante o confinamento que começa em Inglaterra na quinta-feira para travar a pandemia de covid-19, indicou hoje o embaixador Manuel Lobo Antunes.

"Sem prejuízo de eventuais novas medidas que possam vir a ser anunciadas ou de uma evolução negativa da situação de saúde pública, a rede consular neste país continuará a funcionar sem alterações", refere Lobo Antunes, numa mensagem publicada na rede social Facebook.

O diplomata urge os portugueses residentes no Reino Unido a respeitarem as regras em vigor para conter a transmissão do novo coronavírus e recomenda a que o recurso aos postos consulares no Reino Unido "seja limitado ao estritamente necessário ou urgente".