Covid-19

As escolas pertencentes ao agrupamento de Vila Viçosa, no distrito de Évora, vão reabrir na sexta-feira, depois de terem encerrado no dia 23 de outubro devido à pandemia de covid-19, foi hoje divulgado.

O Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa, numa publicação hoje na sua página na rede social Facebook, informou que, "com autorização" do delegado de Saúde, Manuel Galego, todas as escolas do agrupamento "serão reabertas e todas as atividades letivas e não letivas, desde o ensino pré-escolar até ao ensino secundário, voltarão ao seu funcionamento regular na próxima sexta-feira, de acordo com o horário de cada turma ou serviço".

Aqueles estabelecimentos de ensino encerraram atendendo à situação epidemiológica no concelho, com autorização da Unidade de Saúde Pública, Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central e da Direção-Geral da Saúde.