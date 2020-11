Actualidade

Dois homens suíços, de 18 e 24 anos, foram detidos hoje em Winterthur, perto de Zurique, no norte da Suíça, em conexão com o ataque 'jihadista' em Viena na segunda-feira, disse a polícia.

"As investigações policiais identificaram dois cidadãos suíços com idades entre os 18 e 24 anos. Os dois homens foram presos em Winterthur na tarde de terça-feira [hoje] em coordenação com as autoridades austríacas", informou a polícia cantonal de Zurique, em comunicado de imprensa.

A possível ligação "entre as duas pessoas detidas e o suposto autor dos atentados está atualmente a ser alvo de investigações e inquéritos por parte das autoridades competentes", pode ler-se no documento.