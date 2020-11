Covid-19

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social garantiu hoje que a tutela "adotou todos os procedimentos" necessários no Lar do Comércio, em Matosinhos, instituição que contabilizou mais de 100 idosos infetados e 24 mortes por covid-19.

"A Segurança Social desencadeou sempre todos os procedimentos necessários, quer na área da fiscalização quer no reporte ao Ministério Público sobre as situações que foram reportadas", referiu Ana Mendes Godinho.

A governante, que falava aos jornalistas, no Centro Distrital da Segurança Social do Porto, no final de uma sessão de assinatura de protocolos para o financiamento de um projeto de apartamentos partilhados para pessoas em situação de sem-abrigo, frisou que "foram adotados todos os procedimentos".