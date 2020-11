Actualidade

Mais de 150 projetos editoriais de editoras de 44 países vão ser apoiados pela Linha de Apoio à Edição e Tradução da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) e do Camões Instituto, foi hoje anunciado.

Os 152 projetos editoriais, submetidos por editoras de 44 países, foram selecionadas para receber apoio no âmbito da primeira edição da Linha de Apoio à Tradução e Edição (LATE) de autores de língua portuguesa, de acordo com uma nota conjunta do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e da DGLAB.

Estes números representam um "crescimento de cerca de 40% face ao anterior mecanismo dirigido à internacionalização de autores portugueses e de língua portuguesa".