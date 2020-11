Actualidade

As seis equipas que vão organizar debates em torno da arquitetura no quadro da representação de Portugal para a Bienal de Veneza de 2021 foram hoje anunciadas, em resultado de um concurso lançado pelo projeto curatorial In Conflict.

In Conflict é o nome do projeto de curadoria selecionado em concurso público para a representação oficial portuguesa na 17.ª Exposição Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza, que deveria decorrer este ano, mas foi adiada um ano pela organização devido à pandemia covid-19.

Este projeto, promovido e comissariado pela Direção-Geral das Artes (DGArtes), é da autoria é dos depA architects, coletivo de arquitectos do Porto, que lançaram o concurso de ideias a 14 de maio, e cujos vencedores são: "Caring Assemblies: positions on a space-to-come", organizado por Bartlebooth - Antonio Giráldez López & Pablo Ibáñez Ferrera, que decorrerá em Veneza, "Struggle within Conflict", por Francisco Calheiros & Maria Cristina Trabulo, no Porto, e "Public Housing - No Silver Bullet", organizado por Samuel de Brito Gonçalves, em Lisboa.