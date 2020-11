Actualidade

A apresentação, através de videoconferência, de três projetos realizados e produzidos em comunidades escolares de vários graus de ensino do Brasil marcou hoje o início da vigésima edição dos Encontros de Cinema de Viana do Castelo.

Em causa estão os projetos promovidos pelo cineclube Joaquim Pedro de Andrade, em Belo Horizonte, pela Fundação Casa Grande - Memorial do Homem Kariri, no nordeste brasileiro, e pelo Entretodos - Festival de Filmes Curtos de Direitos Humanos de São Paulo.

A apresentação daquelas iniciativas marcou a mesa redonda "Práticas de Cinema na Escola" destinada a promover a reflexão sobre "os diferentes aspetos que definem a realidade do cinema na escola, a introdução do cinema na sala de aula, a aprendizagem do cinema e as estratégias de ensino do uso do cinema na sala de aula".