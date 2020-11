Tancos

O advogado de João Paulino, que hoje confessou ser o autor do furto das armas em Tancos, declarou que o arguido saiu da audiência de julgamento de "consciência tranquila", por "ter esclarecido o tribunal sobre tudo o que se passou".

Melo Alves falava à saída do Tribunal de Santarém no final do segundo dia de audiências do julgamento sobre o furto do material de guerra em Tancos e da alegada encenação na recuperação das armas, num processo que envolve 23 acusados entre eles o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, o ex-diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM) Luís Vieira, o ex-porta-voz da instituição militar Vasco Brazão e elementos da GNR de Loulé, entre outros.

O advogado reconheceu que a iniciativa do furto partiu de João Paulino, com base em informações obtidas junto do arguido Paulo Lemos (conhecido por "fechaduras"), e vincou que o seu constituinte "sempre afastou" a prática do crime de terrorismo, negando qualquer ligação com a ETA, considerado como um movimento separatista e terrorista basco.