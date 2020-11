Covid-19

O Eurogrupo defendeu hoje que o aumento acentuado nas novas infeções de covid-19 na Europa e as novas medidas restritivas adotadas "aumentaram ainda mais a incerteza" sobre a economia da zona euro e "deverão pesar" na recuperação.

"A recente aceleração na propagação da covid-19 e as novas medidas de contenção aumentaram ainda mais a incerteza e são suscetíveis de pesar sobre a recuperação", afirma em comunicado a estrutura que junta os ministros das Finanças da zona euro, que hoje se reuniu por videoconferência.

Neste encontro à distância, houve então uma "discussão aprofundada sobre as perspetivas económicas, tendo em vista os atuais desenvolvimentos da covid-19" na Europa, com a estrutura a ser informada na ocasião sobre a evolução na situação epidemiológica pela diretora do Centro Europeu de Controlo de Doenças, Andrea Ammon.