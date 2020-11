Football Leaks

O ataque ao sistema informático da sociedade de advogados PLMJ imputado a Rui Pinto abrangeu também membros ligados ao departamento específico do escritório para Angola, segundo os depoimentos de hoje de duas testemunhas no julgamento do processo 'Football Leaks'.

Denominado 'Angola desk', esta unidade da PLMJ teve como sócio responsável o advogado Pedro Metello de Nápoles, que foi ouvido na 20.ª sessão do julgamento em curso no Tribunal Central Criminal de Lisboa. "Entre 2012 e 2015 eu era o responsável pela ligação do escritório a Angola. Os advogados portugueses não podem exercer em Angola, por isso o meu papel era um pouco limitado", explicou.

A testemunha, que elencou os membros então pertencentes ao 'Angola desk', foi também questionada sobre possíveis ligações à esfera do 'Football Leaks', mas também do 'Luanda Leaks', que expôs em janeiro de 2020 alegados esquemas financeiros da empresária Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, que lhes terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano através de paraísos fiscais. Contudo, evitou pronunciar-se sobre essas matérias.